Тюменцы поделились впечатлениями от фестиваля "Мост дружбы"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль, танцы и костюмы армянского подворья больше всего запомнились гостям национального фестиваля "Мост дружбы", который прошел на Цветном бульваре в День России 12 июня.

Корреспонденту "Тюменской линии" горожанка Юлия рассказала, что на таком мероприятии впервые. Ранее о нем читала только в интернете. Сегодня ей особо запомнилось выступление армянского народа, где, по ее словам, "все зрители смотрели представление с открытыми ртами".

Тюменке Елене также понравились шикарные костюмы и декорации у армян: "Очень сильно впечатлили. Там настолько программа обширная – танцуют, поют, спектакль показывали. Просто прелесть. Вообще все молодцы, настроение благодаря фестивалю отличное".

Жительница Тюменской области Наталья не упустила возможности поводить хороводы с украинцами, посмотреть концерт армян, а также она сфотографировалась с чеченцами и азейбарджанцами. Особо девушка отметила дружественность всех народов.

Гостья фестиваля Ильнара сказала, что ей также пришлось по душе представление армян, так как они показали сказку про дружбу народов и натолкнули ее на интересную мысль.

"На такие мероприятия нужно ходить, потому что у нас свое окружение и мы не знаем, не понимаем, какие у других народов обычаи, традиции. А знакомиться с этим всем очень интересно. Тем более Россия — это многонациональная страна, нам всем надо дружить друг с другом", — подчеркнула тюменка.

Отметим, что национальный фестиваль "Мост дружбы" посетило более 10 тыс. человек.

Жителям и гостям города представили 22 национальных подворья, где каждый мог попробовать блюда национальной кухни, поучаствовать в мастер-классах по традиционным народным промыслам и ремеслам и многое другое.

Виктория Макарова