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Тюменская дачница отравилась ядом от муравьев

Общество, 14:57 14 июня 2022

ИА "Тюменская линия"

60-летняя тюменка во время работы на дачном участке отравилась ядом от муравьев. Сразу же после звонка в скорую помощь она последовала совету медиков: прополоскала рот и выпила воды.

Бригада медиков прибыла на место происшествия через 13 минут. Пациентка встретила их на въезде в СНТ. В автомобиле скорой помощи ей поставили капельницу, дали сорбенты и доставили в Областную клиническую больницу № 2.

Специалисты скорой помощи обращают внимание на то, что химию, средства для дезинсекции необходимо хранить в оригинальной таре и в недоступных для детей местах.

Всего с 11 по 13 июня врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1 тыс. 608 жителям областной столицы и Тюменского района. В экстренной форме поступило 760 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 786 пациентов, сообщает областная станция скорой медицинской помощи.

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# скорая помощь

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