  • 20 июня 202220.06.2022понедельник
  • USD56,7101
    EUR59,3299
  • В Тюмени 22..24 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцу, угодившему в смотровую яму, фирма заплатит 700 тысяч рублей

Происшествия, 15:38 20 июня 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

700 тыс. рублей заплатит "Таксомоторный парк" тюменцу, провалившемуся в смотровую яму на территории предприятия, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В результате падения мужчина получил переломы ребер с повреждением легкого.

Как известно из материалов дела, 3 февраля тюменец приехал в фирму, которая занимается сварочными работами на территории бывшего таксомоторного парка, чтобы починить детскую коляску.

Мужчина провалился в смотровую яму при входе в помещение.

Суд установил, что ответчик не обеспечил обязательные меры безопасности. На объекте плохое освещение и отсутствуют указатели у смотровых ям, они не ограждены и не закрыты, а также не организована пропускная система.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# компенсация , суд

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:00 20.06.2022Фальшивые полицейские украли у ялуторовчанки 300 тысяч рублей
15:38 20.06.2022Тюменцу, угодившему в смотровую яму, фирма заплатит 700 тысяч рублей
15:04 20.06.2022Тюменец получил срок за пьяную езду на самокате
14:41 20.06.2022За гибель рабочего на стройплощадке в Тюмени будут судить предпринимателя