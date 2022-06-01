Тюменцу, угодившему в смотровую яму, фирма заплатит 700 тысяч рублей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

700 тыс. рублей заплатит "Таксомоторный парк" тюменцу, провалившемуся в смотровую яму на территории предприятия, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. В результате падения мужчина получил переломы ребер с повреждением легкого.

Как известно из материалов дела, 3 февраля тюменец приехал в фирму, которая занимается сварочными работами на территории бывшего таксомоторного парка, чтобы починить детскую коляску.

Мужчина провалился в смотровую яму при входе в помещение.

Суд установил, что ответчик не обеспечил обязательные меры безопасности. На объекте плохое освещение и отсутствуют указатели у смотровых ям, они не ограждены и не закрыты, а также не организована пропускная система.