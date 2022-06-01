Уголовным делом обернулся конфликт двух тюменцев во дворе на улице Мелиораторов

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полиция задержала 24-летнего жителя Тюмени, который нанес своему оппоненту серьезную травму металлической трубой. Инцидент произошел во дворе дома на улице Мелиораторов.

Молодой человек распивал спиртное на улице вместе с 47-летним мужчиной, между ними завязался конфликт. 24-летний тюменец взял металлическую трубу и ударил собутыльника по затылку. Пострадавший упал, очевидцы происшествия вызвали скорую помощь.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", максимальная санкция этой части статьи — лишение свободы на срок до десяти лет.