Из-за столкновения грузовиков ограничено движение на трассе Тюмень — Омск

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожный инцидент с участием автомобилей Mercedes-Benz и MAN произошел на 87-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск 26 июня в 16 часов 40 минут. Из-за аварии движение ограничено по одной полосе со стороны Ялуторовска в направлении Заводоуковска, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По сведениям ГИБДД, Mercedes-Benz, перевозивший негабаритный груз, зацепил большегруз MAN, остановившийся на краю проезжей части из-за поломки.

"В ДТП пострадал водитель Mercedes-Benz, предварительно, у него легкие повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.