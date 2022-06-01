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Из-за столкновения грузовиков ограничено движение на трассе Тюмень — Омск

Происшествия, 17:43 26 июня 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Дорожный инцидент с участием автомобилей Mercedes-Benz и MAN произошел на 87-м километре федеральной автодороги Тюмень — Омск 26 июня в 16 часов 40 минут. Из-за аварии движение ограничено по одной полосе со стороны Ялуторовска в направлении Заводоуковска, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

По сведениям ГИБДД, Mercedes-Benz, перевозивший негабаритный груз, зацепил большегруз MAN, остановившийся на краю проезжей части из-за поломки.

"В ДТП пострадал водитель Mercedes-Benz, предварительно, у него легкие повреждения", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП , ограничение движение

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