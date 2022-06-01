Тоболяк заступился за женщину и избил собутыльника

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тоболяка, избившего собутыльника, задержала полиция. Правоохранителям подозреваемый рассказал, что заступился за женщину, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники областной больницы Тобольска сообщили полицейским о том, что к ним со множественными телесными повреждениями доставлен 33-летний мужчина.

Правоохранители установили, что пострадавший выпивал в компании знакомых. В ходе застолья потерпевший оскорбил свою знакомую, такое поведение не понравилось его 43-летнему приятелю, завязалась драка.

Подозреваемого доставили в отдел полиции, свою вину он признал. По решению суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Тоболяку грозит до восьми лет лишения свободы.