Тоболяк заступился за женщину и избил собутыльника
Тоболяка, избившего собутыльника, задержала полиция. Правоохранителям подозреваемый рассказал, что заступился за женщину, сообщает УМВД по Тюменской области. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники областной больницы Тобольска сообщили полицейским о том, что к ним со множественными телесными повреждениями доставлен 33-летний мужчина.
Правоохранители установили, что пострадавший выпивал в компании знакомых. В ходе застолья потерпевший оскорбил свою знакомую, такое поведение не понравилось его 43-летнему приятелю, завязалась драка.
Подозреваемого доставили в отдел полиции, свою вину он признал. По решению суда он заключен под стражу, возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Тоболяку грозит до восьми лет лишения свободы.