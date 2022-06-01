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Спортивные тренажеры установят во дворе дома по улице Карла Маркса в Тюмени

Общество, 16:41 30 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

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Спортивные тренажеры получат жители дома № 104 по ул. Карла Маркса в Тюмени после капитального ремонта двора, сообщает городская администрация.

Пожелание жителей было озвучено на общем собрании собственников, соответствующую заявку подали в управу Калининского административного округа.

Планируется, что до конца первой декады июля ресурсоснабжающая организация будет вести во дворе работы по замене сетей теплоснабжения.

Одновременно рабочие подрядной организации продолжают благоустройство: решена проблема водоотведения, подготовлены площадки игровой и спортивных зон, построены тротуары.

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# благоустройство , ремонт дворов

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