Спортивные тренажеры установят во дворе дома по улице Карла Маркса в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Далее в сюжете Более километра дороги отремонтируют на улице Олимпийской в Тюмени

Спортивные тренажеры получат жители дома № 104 по ул. Карла Маркса в Тюмени после капитального ремонта двора, сообщает городская администрация.

Пожелание жителей было озвучено на общем собрании собственников, соответствующую заявку подали в управу Калининского административного округа.

Планируется, что до конца первой декады июля ресурсоснабжающая организация будет вести во дворе работы по замене сетей теплоснабжения.

Одновременно рабочие подрядной организации продолжают благоустройство: решена проблема водоотведения, подготовлены площадки игровой и спортивных зон, построены тротуары.