Более километра дороги отремонтируют на улице Олимпийской в Тюмени

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 1 км дороги по ул. Олимпийской ремонтируют в Тюмени в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает городская администрация, работы идут на участке от ул. Широтной до ул. 30 лет Победы.

Капитальный ремонт проезжей части здесь был сделан в 2014 году. До 2022 года этот участок дороги длительное время удавалось поддерживать в рабочем состоянии благодаря ямочному ремонту.

На дороге интенсивное движение. Комплексный подход проекта "Безопасные качественные дороги" предполагает не только ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных переходов, тротуаров, восстановление остановочных карманов, установку светофоров, нанесение разметки.

Дорожники отфрезеровали 22 тыс. 600 квадратных метров старого асфальта, демонтировали 922 м старого бордюрного камня, заменив его на новый, а также обновили асфальтобетонное покрытие на трех остановочных площадках. На проезжей части установили "плавающие" люки.

Отметим, что всего в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние будет приведено девять тюменских улиц.