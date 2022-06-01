  • 30 июня 202230.06.2022четверг
  • USD51,1580
    EUR53,8580
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Более километра дороги отремонтируют на улице Олимпийской в Тюмени

Экономика, 17:36 30 июня 2022

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Более 1 км дороги по ул. Олимпийской ремонтируют в Тюмени в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Как сообщает городская администрация, работы идут на участке от ул. Широтной до ул. 30 лет Победы.

Капитальный ремонт проезжей части здесь был сделан в 2014 году. До 2022 года этот участок дороги длительное время удавалось поддерживать в рабочем состоянии благодаря ямочному ремонту.

На дороге интенсивное движение. Комплексный подход проекта "Безопасные качественные дороги" предполагает не только ремонт проезжей части, но и обустройство пешеходных переходов, тротуаров, восстановление остановочных карманов, установку светофоров, нанесение разметки.

Дорожники отфрезеровали 22 тыс. 600 квадратных метров старого асфальта, демонтировали 922 м старого бордюрного камня, заменив его на новый, а также обновили асфальтобетонное покрытие на трех остановочных площадках. На проезжей части установили "плавающие" люки.

﻿

Отметим, что всего в 2022 году в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" в нормативное состояние будет приведено девять тюменских улиц.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ремонт дороги

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:36 30.06.2022Более километра дороги отремонтируют на улице Олимпийской в Тюмени
17:14 30.06.2022Семенами капусты, моркови, свеклы и лука помогут обеспечить аграриев тюменские ученые
15:35 30.06.2022В Тюменской области более 3 тысяч 700 многодетных семей оформили региональный маткапитал
15:13 30.06.2022В России пчел, имбирь и лабораторные реагенты таможня будет оформлять в первую очередь