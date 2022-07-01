Экоуроки и творческие мастер-классы ждут посетителей Аптекарского сада в Тобольске

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

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Экоуроки, творческие мастер-классы, лекция об отношениях ждут посетителей Аптекарского сада в Тобольске с 1 по 3 июля, сообщают организаторы.

Тоболяки и гости города могут посетить занятия по живописи и созданию украшений с мастерицами Анастасией Рахимовой и Екатериной Каптеловой. Также желающие могут прийти на йогу с детьми, познакомить юных горожан от восьми лет с хип-хопом. Также в программе — беседа-практикум "Основа здоровых отношений — диалог" и квиз по вселенной "Властелина колец".

Требуется регистрация. С подробным расписанием можно ознакомиться по ссылке.