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Два человека погибли в столкновении автобуса и "Лады" в Тюменской области

Происшествия, 20:06 01 июля 2022

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в селе Вагай Тюменской области, сообщает областная ГИБДД.

На перекрестке улиц Первухина и Семакова столкнулись автобус "ПАЗ" и ВАЗ 21102. Предварительно, автобус без пассажиров выезжал со второстепенной дороги, не пропустив "Ладу".

39-летний водитель автомобиля скончался на месте, пассажир умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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