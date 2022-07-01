Два человека погибли в столкновении автобуса и "Лады" в Тюменской области
| Фото: ГИБДД Тюменской области
Два человека погибли в дорожно-транспортном происшествии в селе Вагай Тюменской области, сообщает областная ГИБДД.
На перекрестке улиц Первухина и Семакова столкнулись автобус "ПАЗ" и ВАЗ 21102. Предварительно, автобус без пассажиров выезжал со второстепенной дороги, не пропустив "Ладу".
39-летний водитель автомобиля скончался на месте, пассажир умер в больнице. Обстоятельства ДТП выясняются.