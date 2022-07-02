Фотопроект "Все ради твоего блага" поможет родителям понять детей

| Фото: vk.com/kiberpatrul | Фото: vk.com/kiberpatrul

Фотопроект "Все ради твоего блага" расскажет о том, какой должна быть родительская любовь. Здоровой и безвозмездной, считают организаторы - "Киберпатруль Тюменской области" и психолог Елена Караберова. Они планируют с помощью фотографий рассказывать о семейных ценностях.

"Родительство — это ответственность, которую надо нести ежедневно с рождения ребенка до его взрослого возраста. И то, какую норму отношения к ребенку покажет родитель, влияет на личность и будущую жизнь человека. Если родитель манипулирует, требует взамен, шантажирует любовью, то он не создает для ребенка базовых опор, и в будущем подросшему человеку может быть непонятно, на что опираться", — рассказала психолог Елена Караберова.

В фотопроекте пять снимков, каждый из которых показывает, как влияет отношение родителя на эмоциональное состояние ребенка. Команда проекта затронула несколько вариантов нездоровой модели поведения: гиперопека, детоцентризм, эмоциональное отстранение, попытка реализоваться через своего ребенка, формирование нездоровой самооценки. Все фотографии сопровождаются комментарием психолога о проблеме. На карточке к фотопроекту даны советы о том, как сформировать правильные и здоровые взаимоотношения со своими детьми.

Фотопроект можно посмотреть в группе онлайн-проекта "Киберпатруль Тюменской области" в социальной сети "ВКонтакте".