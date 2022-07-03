Юные лыжники из 15 регионов прошли виртуальную подготовку в Тюмени

| фото тюменского Кванториума | фото тюменского Кванториума

Виртуальная тренировка для юных лыжников и биатлонистов прошла в тюменском центре "Жемчужина Сибири". Участие в ней приняли 40 спортсменов из 15 регионов России, проходящих отбор на обучение в ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Л.Н. Носковой, а также более 70 обучающихся спортивной школы, сообщает тюменский "Кванториум".

Спортсменам презентовали VR-тренажер для лыжников и биатлонистов, разработанный обучающимися детского технопарка "Кванториум". Напомним, он является частью проекта "VR-технологии для здоровья и спорта" и реализуется при грантовой поддержке губернатора Тюменской области.

Ребята познакомились с виртуальными технологиями, которые можно использовать в тренировочном процессе. В тренажере воссозданы лыжная трасса Жемчужины Сибири и стрелковый полигон. У спортсменов была возможность виртуально перенестись в зимнее время и познакомиться с особенностями прохождения трассы, воспользоваться подсказками тренажера по выбору техники лыжных ходов. Лыжники также проверили свою меткость на виртуальном стрелковом полигоне.

Тренажер заинтересовал как кандидатов в спортивную школу, так и обучающихся. Также он получил положительную оценку тренеров, которые сопровождали спортсменов.