Александр Моор: рыболовство и рыбоводство играют особую роль в экономике региона

| Фото: fish.gov.ru | Фото: fish.gov.ru

С Днем рыбака специалистов рыбохозяйственной отрасли и всех любителей рыбалки Тюменской области поздравил губернатор Александр Моор.

По словам главы региона, в Тюменской области с ее многочисленными озерами и реками рыболовство и рыбоводство играют особую роль в экономике, вносят свой весомый вклад в обеспечение продовольственной безопасности и восстановление водных биологических ресурсов. В этой сфере трудятся настоящие профессионалы, люди увлеченные выбранным делом.

В тюменском регионе более 70 предприятий и индивидуальных предпринимателей ведут рыбохозяйственную деятельность, обеспечивают тюменцев и жителей других территорий рыбной продукцией. Есть и свои узнаваемые бренды в этой отрасли. Активно развивается индустриальное рыбоводство, которое пополняет рынок ценными видами рыб.

"У рыбохозяйственного комплекса региона есть достижения, а главное - потенциал для дальнейшего развития и роста. Желаю всем специалистам успехов в работе, а любителям порыбачить с удочкой - удачного клева", - сказал Александр Моор