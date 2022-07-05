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В Тюмени введут в эксплуатацию два вторичных отстойника на 10 тыс. кубометров сточных вод

Общество, 13:30 05 июля 2022

Росводоканал Тюмень | Фото: Росводоканал Тюмень

Два вторичных отстойника на 10 тыс. кубометров вводит в эксплуатацию "Росводоканал Тюмень" на сооружениях очистки сточных вод. Через несколько дней 40-метровые бассейны заполнят почти очищенными сточными водами.

Вторичные отстойники – один из последних этапов очистки. Сначала стоки очищаются от мусора, проходя решетки. На песколовках отсеиваются песчинки, мелкие камушки и осколки. В первичных отстойниках оседают тяжелые биологические отходы.

После механической очистки сточные воды попадают в блок биоочистки, где микроорганизмы перерабатывают все биологические загрязнения. Очищенная вода вместе с "полезными" бактериями, которые образуют так называемый "активный ил", приходит на вторичные отстойники.

Работы по реконструкции сооружений очистки сточных вод проводятся с 2018 года в рамках реализации концессионного соглашения между правительством Тюменской области, администрацией областного центра и "Росводоканал Тюмень".

Уже проведена реконструкция первичных и вторичных отстойников, песколовок, решеток и цеха механического обезвоживания осадков. Пропускная способность сооружений увеличится с 220 до 260 тыс. кубометров в сутки.

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# очистные сооружения , Росводоканал Тюмень

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