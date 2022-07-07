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Спортивный туризм, ориентирование и рыбалка ожидают тюменцев с ОВЗ на фестивале "Робинзонада"

Спорт, 09:53 07 июля 2022

vk.com/toovoi | Фото: vk.com/toovoi

Фестиваль "Робинзонада" для туристов с ограниченными возможностями проведут в Тюменской области впервые за два года. Участников ждут соревнования по спортивному туризму с прохождением различных дистанций. Палаточный лагерь туристы разобьют под деревней Криводановой – 34 км Старо-Тобольского тракта, сообщили в региональной организации Всероссийского общества инвалидов.

"С 18 по 22 июля для участников с ограниченными возможностями здоровья, сборных команд из городов и муниципальных районов юга Тюменской области, подготовлена насыщенная конкурсная и культурная программа. В нее включены традиционные соревнования по спортивному туризму, рыбалке. Кроме того пройдут чемпионат и первенство Тюменской области по спортивному ориентированию", - говорится в сообщении.

Уточнить информацию по участию в фестивале можно в ТООО ВОИ по тел.: 8(3452) 56-89-40 (доб.5), e-mail: voi72@bk.ru

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# люди с ОВЗ , Робинзонада , туризм

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