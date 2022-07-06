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61-летнего жителя Тюменской области обвиняют в гибели сожительницы

Происшествия, 14:48 06 июля 2022

СУ СК РФ по Тюменской области | Фото: СУ СК РФ по Тюменской области

61-летний житель с. Скородум Упоровского района обвиняется в гибели своей сожительницы, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по Тюменской области.

Трагедия произошла днем 2 июля. Между мужчиной и его 59-летней сожительницей произошла ссора. Селянин ударил женщину кулаком по голове. От полученной травмы сожительница скончалась через непродолжительное время.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Обстоятельства случившегося устанавливаются. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

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