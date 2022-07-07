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Подготовка систем ЖКХ Тюменской области к зиме продолжается на 35 объектах

Экономика, 09:41 07 июля 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской области продолжается подготовка коммунальных объектов к отопительному сезону, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Котельные в Ишиме, Аромашевском, Бердюжском, Вагайском, Ишимском районах, Голышмановском и Заводоуковском городских округах готовы к зиме. В других муниципалитетах Тюменской области работы продолжаются на 35 объектах", - отмечается в сообщении.

Проблемы с расходными материалами не выявлены. Департамент ЖКХ совместно с промышленными предприятиями региона ведет работу по импортозамещению отраслевого оборудования и материалов.

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# ЖКХ , подготовка к зиме

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