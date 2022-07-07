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Тюменская область завершит исполнение региональных программ переселения жилья в 2023 году

Политика, 16:27 07 июля 2022

uralfo.gov.ru | Фото: uralfo.gov.ru

План переселения граждан из аварийного жилья на 2019-2022 годы в Уральском федеральном округе перевыполнен. Предполагалось, что жилищные условия улучшат около 50 тыс. жителей, однако новоселье отметили уже почти 90 тыс. человек. В 2023 году Тюменская, Челябинская и Курганская области планируют завершить исполнение региональных программ переселения жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Об этом заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании по вопросам взаимодействия с Фондом развития территорий, сообщает пресс-служба полпреда.

Владимир Якушев отметил, что по данным на начало июля 2022 года УФО занимает первое место среди федеральных округов по темпам расселения граждан из аварийного жилья.

"Регионы также тесно взаимодействуют с Фондом развития территорий в части капитального ремонта многоквартирных домов. Активно участвуют в программе модернизации ЖКХ за счет средств Фонда национального благосостояния. Самое важное сейчас – не сбавлять темп, максимально использовать все возможности и следить за качеством выполнения работ", – подчеркнул полпред.

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# Владимир Якушев , расселение

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