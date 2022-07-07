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Тюменцев предупредили о возможных заторах на ремонтируемом участке ул. Дружбы

Общество, 18:30 07 июля 2022

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменцев предупредили о возможных заторах на участках ремонтируемых дорог. Так, перекрыта одна полоса движения по ул. Дружбы – от Мельникайте в сторону Ветеранов труда. Ведется устройство полосы уширения. Завершатся работы 20 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Заторы здесь наблюдаются в утреннее время. Но особенно сложно проехать вечером с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. Возможный объезд затора - через Профсоюзный мост, ул. Дружбы-Щербакова и далее по нужному маршруту", - уточняется в сообщении.

В ведомстве призвали водителей проявлять внимательность на участках ремонта и учитывать дорожные знаки.

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# ГИБДД Тюменской области , объезд , ремонт дороги

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