Тюменцев предупредили о возможных заторах на ремонтируемом участке ул. Дружбы

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тюменцев предупредили о возможных заторах на участках ремонтируемых дорог. Так, перекрыта одна полоса движения по ул. Дружбы – от Мельникайте в сторону Ветеранов труда. Ведется устройство полосы уширения. Завершатся работы 20 августа, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"Заторы здесь наблюдаются в утреннее время. Но особенно сложно проехать вечером с 17 часов 30 минут до 19 часов 30 минут. Возможный объезд затора - через Профсоюзный мост, ул. Дружбы-Щербакова и далее по нужному маршруту", - уточняется в сообщении.

В ведомстве призвали водителей проявлять внимательность на участках ремонта и учитывать дорожные знаки.