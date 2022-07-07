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Президент отметил развитие Тобольска на встрече с победителями конкурса "Лидеры России"

Общество, 20:29 07 июля 2022

информационного центра правительства Тюменской области | Фото: информационного центра правительства Тюменской области

Президент Владимир Путин отметил развитие Тобольска на встрече с победителями конкурса "Лидеры России", которая состоялась в Кремле 7 июля. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Тобольск – перспективный город, который хорошо развивается. Глава государства особо подчеркнул роль "ЗапСибНефтехима" в развитии города и отметил экспортный потенциал предприятия", - говорится в сообщении.

Отметим, что в числе участников встречи был и победитель конкурса управленцев "Лидеры России" 2022 года - директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы "СИБУР" Евгений Ямщиков.

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# Владимир Путин , Лидеры России , Тобольск

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