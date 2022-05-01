Четыре тюменца победили на конкурсе "Лидеры России"

Четыре тюменца победили в суперфинале четвертого конкурса управленцев "Лидеры России", сообщают организаторы проекта "Россия – страна возможностей" .

Лучшими стали директор по экономике и управлению эффективностью нефтехимического комбината группы "СИБУР" Евгений Ямщиков; руководитель направления по геологии и разработке месторождений ООО "Газпромнефть-Заполярье" Александр Мильке; проректор по экономике и финансам Тюменского индустриального университета Юрий Зазуля; исполняющий обязанности директора Института биологии Тюменского государственного университета Олег Трофимов.

В суперфинале "Лидеров России" участвовали 106 человек из 32 регионов России и трех иностранных государств. Лидером по количеству победителей стала Москва - 46 человек, на втором месте Московская область и Санкт-Петербург - по шесть победителей. На третьем месте Тюменская область. Среди победителей также двое представителей Ямала и один – Югры.

Напомним, лидеры конкурса получают наставников из числа опытных управленцев. Если победитель хочет выбрать своим призванием государственную службу, он получает возможность попасть в очередной набор Высшей школы государственного управления. Это кадровый резерв президента России, из которого назначены и избраны гражданами уже 46 губернаторов.