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Тюменским родителям выпускников школ расскажут, как улучшить показатели ЕГЭ

Общество, 08:56 11 июля 2022

utmn.ru | Фото: utmn.ru

Общероссийское родительское собрание для родителей учеников, которые перешли в 9 и 11 классы, пройдет в формате вебинара в прямом эфире 11 июля в 16 часов (мск), сообщает министерство образования РФ.

Эксперты расскажут, как изменится схема поступления выпускников 2023 года, какие ошибки детей и родителей мешают поступлению на бюджетное отделение, как нужно готовиться ребенку, чтобы получить минимум 80+ баллов, каковы ваши реальные шансы на поступление в сильный вуз на бюджет и другие вопросы.

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# выпускники , ЕГЭ

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