Тюменским родителям выпускников школ расскажут, как улучшить показатели ЕГЭ

| Фото: utmn.ru | Фото: utmn.ru

Общероссийское родительское собрание для родителей учеников, которые перешли в 9 и 11 классы, пройдет в формате вебинара в прямом эфире 11 июля в 16 часов (мск), сообщает министерство образования РФ.

Эксперты расскажут, как изменится схема поступления выпускников 2023 года, какие ошибки детей и родителей мешают поступлению на бюджетное отделение, как нужно готовиться ребенку, чтобы получить минимум 80+ баллов, каковы ваши реальные шансы на поступление в сильный вуз на бюджет и другие вопросы.

Регистрация по ссылке.