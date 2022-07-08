История школьницы из Заводоуковска об Алеше Поповиче войдет в сборник "100 детских народных сказок"

| Фото: телеграм-канал Светланы Касеновой | Фото: телеграм-канал Светланы Касеновой

Победительницей XIX Всероссийского конкурса "Моя страна — моя Россия" в номинации "Детские авторские сказки" стала ученица шестого класса школы № 2 Заводоуковска Екатерина Суворова. Девочка написала сказку "Новые приключения сына попа ростовского Алеши Поповича", сообщила в своем телеграм-канале глава Заводоуковского городского округа Светлана Касенова.

"Осенью будет издана книга-сборник "100 детских народных сказок", в которую войдут творческие работы всех победителей в данной номинации", — написала она.

Сюжет сказки, созданной школьницей, основан на славянском мифе о противостоянии бога-громовержца Перуна и Змея Власия — бога подземного мира.