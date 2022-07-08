Старинный дом в подгорной части Тобольска волонтеры готовят к покраске

| Фото: из сообщества "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Том Сойер фест - Тобольск" во ВКонтакте

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Деревянный одноэтажный дом на ул. Челюскинцев в нагорной части Тобольска готовят к покраске участники фестиваля "Том Сойер фест".

"В течение трех недель очищали поверхность дома, обрабатывали специальными жидкостями. Сейчас готовимся к покраске. У нас небольшой перерыв в работе. На следующей неделе придет краска и начнем", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" одна из координаторов фестиваля Елена Федорова.

Помогали добровольцам представители "Отрядов мэра". Шесть ребят трудились на объекте на протяжении двух недель, наравне со взрослыми они очищали здание от грязи, плесени и старой краски. Участники фестиваля "Том Сойер фест" в Тобольске будут рады всем, кто захочет присоединиться к проекту. Каждый раз волонтеры меняются, численность добровольцев без учета ребят из "Отрядов мэра" составляет примерно 15 человек.

Дом из столетних бревен до революции был двухэтажным, в нем проживал городской писарь.

Участие в восстановлении дома может принять любой желающий. Новости проекта публикуют в сообществе во ВКонтакте.

Инна Пахомова