50 участников защитят проекты на форуме INNOWEEK-2022 в Тюмени
| Фото: форум INNOWEEK ВКонтакте
VI Всероссийский инновационный форум INNOWEEK-2022 состоится в Тюмени 20 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.
50 участников выйдут на защиту, 10 лучших проектов получат инвестиции на запуск или развитие.
Гостей познакомят с современными высокотехнологичными отечественными разработками и организуют для них образовательный лекторий.
За шесть лет работы форума участники воплотили более 150 проектов, привлекли свыше 30 млн рублей инвестиций.
INNOWEEK проходит при поддержке правительства Тюменской области и Фонда "Сколково". Прием заявок открыт до 12 августа.