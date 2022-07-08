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50 участников защитят проекты на форуме INNOWEEK-2022 в Тюмени

Общество, 14:33 08 июля 2022

форум INNOWEEK ВКонтакте | Фото: форум INNOWEEK ВКонтакте

VI Всероссийский инновационный форум INNOWEEK-2022 состоится в Тюмени 20 августа, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

50 участников выйдут на защиту, 10 лучших проектов получат инвестиции на запуск или развитие.

Гостей познакомят с современными высокотехнологичными отечественными разработками и организуют для них образовательный лекторий.

За шесть лет работы форума участники воплотили более 150 проектов, привлекли свыше 30 млн рублей инвестиций.

INNOWEEK проходит при поддержке правительства Тюменской области и Фонда "Сколково". Прием заявок открыт до 12 августа.

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# INNOWEEK-2022

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