Спортсменка из Тюменской области стала двукратной чемпионкой мира по гиревому спорту

| Фото: https://abatsk.admtyumen.ru/ | Фото: https://abatsk.admtyumen.ru/

Далее в сюжете Новый сервис по сопровождению инвесторов запустят в Тюменской области в 2022 году

Двукратной чемпионкой мира по гиревому спорту в весовой категории до 53 кг стала уроженка Абатского района Тюменской области Анастасия Суханова. Первенство мира среди юношей и девушек по гиревому спорту прошло в Бишкеке с 1 по 4 июля. В соревнованиях приняли участие 220 спортсменов из восьми стран.

По словам тренера ДЮСШ "Импульс" Александра Безбородова, спортсменам из России нет равных.

"Анастасия - достойная спортсменка, мы верили в нее, настраивались на лучшее, были уверены, что призовое место она возьмет. Знали соперников, на что они способны. Сильнейшие соперницы всегда были из России, но тенденция последних лет показывает, что спортсмены из других стран стали наступать на пятки", - добавил он.

Анастасия Суханова занимается гиревым спортом шесть лет, она продолжает семейную династию в этом виде спорта. Мама занималась и продолжает заниматься гиревым спортом, старшая сестра Юлия Суханова стала мастером спорта России по гиревому спорту. В планах у Анастасии тоже стать мастером спорта.

"Тренировки не приносят усталости, потому что я занимаюсь своим любимым делом. Перед соревнованиями исправляла свою технику, чтобы сделать больше раз. В свою победу я верила, поэтому для меня это не было неожиданностью. Конечно, переполняло чувство радости и гордости за то, что не подвела своего тренера", - отметила она.

В упражнении рывок Анастасия выполнила подъем гири весом 12 кг 233 раза, что на семь раз больше участницы, занявшей второе место.

Ирина Шемякина