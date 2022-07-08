Новый сервис по сопровождению инвесторов запустят в Тюменской области в 2022 году

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

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Новый сервис по сопровождению инвесторов запустят в инвестиционном агентстве Тюменской области в 2022 году. Это позволит оперативно получить обратную связь от бизнеса, на местном уровне оценить инвестиционную привлекательность региона.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказал директор департамента инвестполитики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

"К примеру, есть инвестпроект небольшой 50 миллионов рублей, инвестагенство определяет, какое количество сервисов предприниматель желает получить: земельный участок, подключение к сетям, газу и так далее и по работе с естественными монополями, по каждому сегменту будут замеряться и срок, и оценка предпринимателя. Ожидание на входе – результат на выходе – все это будет оцениваться специалистами. Это будет внутренний контроль качества. Все эти категории входят в нацрейтинг", - сказал он.

Напомним, в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата Тюменская область по итогам 2021 года заняла пятое место. По словам Антона Машукова, самое ценное в этом рейтинге – его расшифровка по более 60 показателям в пяти группах от А до Е.

"И когда ты видишь, что, к примеру в категории А у тебя все хорошо, все подробно расписано по баллам, ты понимаешь, что ты лидер с запасом. И есть категория Е – самая последняя или единица. Или - Д. Это предмет пристального внимания, почему тот или иной показатель находится здесь. И идет отработка: математическим способом – делится количество налоговых льгот на бюджет региона. И понимаем, что могли бы дать этих льгот больше, потому что видим, что другие регионы, которые это сделали, в рейтинге находятся выше, привлекательней для инвесторов. Второй способ – АСИ опрашивает бизнес по услугам, которые предоставляет регион: кадастровый учет, регистрация прав собственности, финансовая поддержка и так далее", - говорит Машуков.

Анализ показателей национального рейтинга и собственный сервис помогут специалистам на местах отработать то или иное направление по созданию комфортных условиях для привлечения инвестиций, улучшению экономического состояния региона.

Анжела Лебедева