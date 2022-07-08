Тюменцы создали видеоролик "Family is…"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Социальный видеоролик "Family is…", посвященный Дню семьи, любви и верности, сняли в Тюменской области. Герои видео на конкретных примерах показали важность и ценность семьи, сообщает мультицентр "Моя территория".

С инициативой создания видео выступил общественник, директор тюменского центра "База героев" Николай Петренко. Он привлек к проекту лидеров молодежных сообществ региона. В съемках приняли участие куратор театральных проектов молодежного театрального центра "Космос" Ольга Городиская, руководитель молодежного театра "Быть" Артем Васильев, солистка музыкального проекта Just Suzie Сюзанна Иванова, предприниматель Артем Фомин, а также члены их семей.

"Для каждого, кто принимал участие в создании ролика, семья - самое ценное, что есть в жизни. Это мотивирует правильно расставлять приоритеты, заботиться о близких, разделять увлечения друг друга и даже учить чему-то новому", - говорит Николай Петренко.

Социальный ролик "Family is…" создан при поддержке Фонда президентских грантов и гранта губернатора Тюменской области.