Автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска "Казанское" возобновится 11 июля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Автомобильное сообщение между Казахстаном и Россией через пункт пропуска "Казанское" планируется возобновить 11 июля.

Об этом сообщает Пограничное управление ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Ограничение действовало с марта 2020 года из-за распространения коронавирусной инфекции.