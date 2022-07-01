В Тюмени будет жарко до конца недели

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Жаркую погоду прогнозируют синоптики в Тюмени в предстоящую неделю, с 11 по 17 июня. По данным центра Фобос, в полуденные часы воздух может прогреваться до 31 градуса и лишь к концу недели жара спадет, пройдут дожди и грозы.

11 июля в Тюмени днем воздух прогреется до 31 градуса, подует умеренный северо-восточный ветер. Ночью температура воздуха составит плюс 18 градусов.

12 июля в течение суток на фоне повышенного давления ожидается переменная облачность, днем плюс 27 градусов, ночью – плюс 16. Скорость северо-восточного ветра составит 3 метра в секунду.

13 июля синоптики прогнозируют солнечную погоду. Дневная температура воздуха достигнет 29 градусов, ночная – плюс 18. Скорость западного ветра не превысит 3 метров в секунду.

14 июля температура воздуха днем повысится до 31 градуса, ночью понизится до плюс 20. Западный ветер подует со скоростью 4 метра в секунду.

15 и 16 июля пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура воздуха составит от 26 до 28 градусов, ночная – до плюс 19. Ветер северо-восточный, умеренный

17 июля осадки прекратятся, днем температура воздуха не поднимется выше 26 градусов, ночью – ожидается плюс 18.