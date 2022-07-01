Фермер из Исетского района разводит страусов и павлинов

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Фермер Татьяна Чаплинская из с. Солобоево Исетского района занимается разведением страусов, фазанов, павлинов, кроликов. Владелица КФХ "Веселая ферма" участвует в конкурсе по развитию туризма на малых территориях в номинации "Лучший объект агротуризма".

На ферме Татьяны в течение года проходят экскурсии. Туристам доступен мини-зоопарк, в котором обитают еноты-полоскуны, шиншиллы, лисенок. В конном клубе "Пегас" обучают верховой езде, катают на лошади и пони.

На территории фермы есть также тир и страйкбол, летние веранды, мангальная зона, детская площадка и батут. В меню кафе включены блюда из яиц страуса, фазана, перепелки.

Всего с начала конкурса по развитию туризма на малых территориях Тюменской области подано 72 заявки. На звание "Самой красивой деревни" Тюменской области претендуют 35 сельских поселений из 17 муниципальных образований. Самый активный – Казанский район, из 13 сельских поселений на конкурс заявились 11.

Победителей в двух номинациях: "Самая красивая деревня" и "Лучший проект в сфере туризма" объявят в День рождения Тюменской области, 14 августа.

"Каждый участник конкурса уже победитель, потому что заявил о себе, о своем потенциале и желании быть узнаваемым для жителей и гостей региона. А для участников, которые наберут максимальное количество баллов, приготовлены призы, связанные с благоустройством территории", - говорит куратор проекта развития сельского туризма Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Паршукова.