  • 11 июля 202211.07.2022понедельник
  • USD61,2664
    EUR62,0499
  • В Тюмени 23..25 С 3 м/с ветер северный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Фермер из Исетского района разводит страусов и павлинов

Экономика, 10:46 11 июля 2022

www.iato.ru

Фермер Татьяна Чаплинская из с. Солобоево Исетского района занимается разведением страусов, фазанов, павлинов, кроликов. Владелица КФХ "Веселая ферма" участвует в конкурсе по развитию туризма на малых территориях в номинации "Лучший объект агротуризма".

На ферме Татьяны в течение года проходят экскурсии. Туристам доступен мини-зоопарк, в котором обитают еноты-полоскуны, шиншиллы, лисенок. В конном клубе "Пегас" обучают верховой езде, катают на лошади и пони.

На территории фермы есть также тир и страйкбол, летние веранды, мангальная зона, детская площадка и батут. В меню кафе включены блюда из яиц страуса, фазана, перепелки.

Всего с начала конкурса по развитию туризма на малых территориях Тюменской области подано 72 заявки. На звание "Самой красивой деревни" Тюменской области претендуют 35 сельских поселений из 17 муниципальных образований. Самый активный – Казанский район, из 13 сельских поселений на конкурс заявились 11.

Победителей в двух номинациях: "Самая красивая деревня" и "Лучший проект в сфере туризма" объявят в День рождения Тюменской области, 14 августа.

"Каждый участник конкурса уже победитель, потому что заявил о себе, о своем потенциале и желании быть узнаваемым для жителей и гостей региона. А для участников, которые наберут максимальное количество баллов, приготовлены призы, связанные с благоустройством территории", - говорит куратор проекта развития сельского туризма Инвестиционного агентства Тюменской области Екатерина Паршукова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , сельский туризм , туризм

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:46 11.07.2022Фермер из Исетского района разводит страусов и павлинов
09:08 11.07.2022В Тюменской области в 1,7 раз больше, чем в среднем по России, брали ипотечные кредиты в 2021 году
15:03 10.07.2022Тюменцы 50+ могут бесплатно обучиться новой профессии
17:28 08.07.2022ВТБ увеличил выдачу ипотеки в Тюменской области в 1,5 раза