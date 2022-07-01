Житель Тюменской области тайно оформил на мать микрозайм
Подозреваемого в мошенничестве задержали оперативники в Тюменском районе. Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, житель д. Падерино тайком оформил на свою мать микрокредит. Ущерб составил 3 тыс. рублей.
В дежурную часть полиции обратилась женщина 1973 года рождения. Она сообщила, что с ее счета похищены средства.
Сотрудники уголовного розыска задержали сына потерпевшей. Ранее судимый за мошенничество и причинение вреда здоровью безработный молодой человек признался в содеянном.
Он пояснил, что, воспользовался телефоном матери, и через мобильное приложение оформил на нее микрозайм. Деньги он потратил на личные нужды.
Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет.