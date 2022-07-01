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Житель Тюменской области тайно оформил на мать микрозайм

Происшествия, 14:39 11 июля 2022

скриншот с видео УМВД России по Тюменской области | Фото: скриншот с видео УМВД России по Тюменской области

Подозреваемого в мошенничестве задержали оперативники в Тюменском районе. Как сообщает управление МВД России по Тюменской области, житель д. Падерино тайком оформил на свою мать микрокредит. Ущерб составил 3 тыс. рублей.

В дежурную часть полиции обратилась женщина 1973 года рождения. Она сообщила, что с ее счета похищены средства.

Сотрудники уголовного розыска задержали сына потерпевшей. Ранее судимый за мошенничество и причинение вреда здоровью безработный молодой человек признался в содеянном.

Он пояснил, что, воспользовался телефоном матери, и через мобильное приложение оформил на нее микрозайм. Деньги он потратил на личные нужды.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Мошенничество". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет.

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# мошенничество , уголовное дело

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