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За пьяную езду жителя Тюменской области лишили свободы

Происшествия, 11:21 12 июля 2022

объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

За пьяную езду житель Тюменской области проведет в колонии-поселении год и четыре месяца. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона, 22-летний водитель имеет непогашенную судимость.

Из материалов дела известно, что 28 марта мужчина в нетрезвом состоянии в д. Бельховка Юргинского района сел за руль и поехал в сторону с. Северо-Плетнево, но был остановлен сотрудниками ГИБДД.

Ранее нарушитель уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление, но должных выводов для себя не сделал.

В суде состоящий на учете у нарколога водитель свою вину полностью признал. Суд также на три года лишил его права управлять транспортными средствами.

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# пьяная езда , суд

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