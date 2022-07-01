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Пожар на улице 30 лет Победы в Тюмени локализован, эвакуировано 35 человек

Происшествия, 11:23 12 июля 2022

МЧС Тюменской области | Фото: МЧС Тюменской области

35 человек эвакуировали спасатели из соседнего здания при тушении пожара на ул. 30 лет Победы, 103 в Тюмени утром 11 июля. В настоящее время пожар локализован, сообщили в МЧС по Тюменской области.

Как рассказал начальник 32 ПСО, полковник внутренней службы Денис Журавлев, крыша двухэтажного здания горела по всей площади, на месте тушения был сформирован штаб, работали два звена газодымозащитной службы.

Напомним, сообщение о возгорании крыши административного здания поступило в МЧС в 9 часов 33 минуты. На ликвидацию пожала привлекли более 10 единиц техники.

Николай Ступников

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