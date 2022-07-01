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Тюменка отсудила у пекарни 200 тысяч рублей компенсации морального вреда

Происшествия, 19:23 12 июля 2022

media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

Тюменка отсудила у пекарни 200 тысяч рублей компенсации морального вреда. Калининский районный суд встал на сторону пострадавшей женщины, частично удовлетворил ее исковое заявление, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Из материалов дела известно, что в июле 2021 г. женщина упала с ремонтируемого крыльца "Доброго пекаря", запнувшись об арматуру. Падение обернулось травмой тазобедренного сустава и долгим лечением.

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# компенсация , суд

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