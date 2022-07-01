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Уникальные проекты Тюменской области представили на Российской креативной неделе в Москве

Общество, 20:25 12 июля 2022

Киберспорт-Тюмень | Фото: Киберспорт-Тюмень

Уникальные проекты Тюменской области представили на Российской креативной неделе в Москве. В том числе и тюменский стартап по 3D-сканированию и созданию цифровых продуктов с дополненной и виртуальной реальностью Gravity Studios, основанного Богданом Янсеном. Сейчас проект на стадии привлечения инвестиций, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Делегацию региона представляли более 20 человек, которые развивают креативные индустрии. Генеральный директор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев рассказал о концепции Тюменской школы креативных индустрий, к которой присоединились уже более 100 предпринимателей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Креативный продюсер онлайн-кинотеатра "Ноль Плюс" Александр Школенко выступил на секции "Модели работы по развитию киноиндустрии в регионах". Он предложил включить в стандартную модель киноиндустрии работу по формированию грамотного зрителя -кинопедагогика и развитию юных создателей контента - кинотворчество.

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# креативные индустрии , проекты

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