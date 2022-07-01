Тюменские ученые рассказали о профилактике оспы обезьян

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В поездках, особенно в эндемичные страны, в том числе государства Африки, следует избегать больших скоплений людей, а также контакта с животными. Рекомендации по профилактике оспы обезьян дали ученые Тюменского медицинского университета.

Напомним, что в России зафиксирован первый подтвержденный случай завоза оспы обезьян. Инфекция выявлена у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе. По данным Минздрава, пациент проходит лечение в Санкт-Петербурге и находится в удовлетворительном состоянии.

Как считает завкафедрой гигиены, экологии и эпидемиологии Тюменского ГМУ Александр Марченко, распространение вируса будет зависеть от миграционной активности россиян. Жителям Тюменской области снизить риски поможет соблюдение простых мер безопасности.

Несмотря на то, что коронавирусные ограничения в Тюменской области отменены, стоит использовать маски и антисептики, соблюдать гигиену, дезинфицировать предметы обстановки дома и на работе.

Он добавил также, что система здравоохранения Тюменской области готова к встрече с заболеванием. В регионе есть тест-системы для диагностики болезни, сотрудники медицинских организаций прошли обучение профилактике и лечению оспы обезьян.

"Оспа обезьян не так опасна, как натуральная оспа. Привитый человек может не заболеть или перенести болезнь в легкой форме. Возможно, возникнет вопрос о вакцинации от натуральной оспы. У нас такую прививку не делают с 80-х годов прошлого века", - рассказал профессор кафедры инфекционных болезней Михаил Орлов.