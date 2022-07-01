Первый в России случай оспы обезьян выявлен у вернувшегося из Европы туриста

| Фото: tobmed.ru | Фото: tobmed.ru

Первый случай оспы обезьян подтвержден в России, сообщает управление Роспотребнадзора. Инфекция выявлена у молодого человека, вернувшегося из поездки по Европе.

В Минздраве уточнили, что случай оспы обезьян выявлен в Петербурге.

Пациент обратился в медучреждение с характерной сыпью, в настоящее время он изолирован и находится в больнице. Болезнь протекает в легкой форме, отмечают в Роспотребнадзоре. Выявить заболевшего удалось благодаря доступности тест-систем.

Своевременное эпидрасследование помогло предотвратить дальнейшее распространение инфекции, уже установлен круг контактных лиц, за ними также наблюдают медики. В случае подтверждения диагноза им будет оказана медпомощь.