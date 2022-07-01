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В Тюмени стартует серия фокус-групп по наполнению межвузовского кампуса

Общество, 13:19 14 июля 2022

utmn.ru | Фото: utmn.ru

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Студенты тюменских университетов и колледжей первыми предложат уникальные объекты для наполнения межвузовского кампуса в Тюмени. Свое видение они обсудят на серии фокус-групп, стартующей в областной столице 14 июля, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

"Для ребят разработаны специальные карты и стикеры, которые помогут им генерировать идеи. Самая лучшая будет представлена на голосование, а после реализована в кампусе", - рассказала куратор студенческого совета Тюменской области Екатерина Козеева.

Сбор предложений будет проходить до конца лета. Стать участником фокус-группы может любой желающий. Для этого необходимо подать заявку на официальном сайте тюменскийкампус.рф.

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# кампус , обсуждение , студенты

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