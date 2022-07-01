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Тюменцы вносят предложения в проект межвузовского кампуса в шести точках города

Общество, 14:39 14 июля 2022

Опрос по идеям наполнения будущего межвузовского кампуса в Тюмени проводят в шести городских точках. Они расположены в ТРЦ "Кристалл", ТЦ "Галерея Вояж" и на набережной реки Туры. Также можно поделиться своими мыслями на сайте проекта.

Жители Тюменской области, Югры и Ямала внесут предложения по наполнению кампуса. К обсуждению концепции будущего пространства пригласил всех желающих губернатор Александр Моор.

Сбор предложений в общественных местах проходит с 13 по 29 июля. Точки открытых опросов работают с 15 до 21 часа в будние дни и с 13 до 21 часа – в выходные. Собрать и зафиксировать предложения поможет промоутер.

Варианты наполнения кампуса могут быть самыми разными: технопарк, учебные лаборатории, площадка для культурных мероприятий, спортивное пространство или другие социальные объекты, которые важны для жителей региона, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Межвузовский кампус станет новым драйвером развития для региона и позволит привлечь лучших студентов со всей страны. По итогам обсуждений состоится экспертная встреча с участием архитекторов, урбанистов и специалистов в области проектирования.

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# кампус , студенты

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