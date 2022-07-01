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Тюменец заплатил продавцу 70 тысяч рублей за автозапчасти и не дождался товара

Происшествия, 15:03 14 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

70 тыс. рублей лишился житель Тюмени, заказав запчасти для иномарки в одном из автомагазинов города, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

Обратившийся в полицию тюменец рассказал, что покупку оплатил сразу, так как продавец заверил его, что при полной оплате заказ придет быстрее. Но в назначенное время товар забрать не удалось, – по словам продавца по независящим от него причинам доставка задерживается. Спустя какое-то время вновь появилась причина, по которой заказ не был исполнен. Тюменец принял решение обратиться в полицию.

Выяснилось, что предприниматель, сняв помещение под магазин, занимался реализацией автозапчастей. Когда у него возникли финансовые трудности, он попытался решить их за счет покупателей. Полученные от потерпевшего деньги успел потратить.

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# мошенничество , уголовное дело

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