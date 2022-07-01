Тюменец заплатил продавцу 70 тысяч рублей за автозапчасти и не дождался товара
70 тыс. рублей лишился житель Тюмени, заказав запчасти для иномарки в одном из автомагазинов города, сообщает региональное УМВД. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".
Обратившийся в полицию тюменец рассказал, что покупку оплатил сразу, так как продавец заверил его, что при полной оплате заказ придет быстрее. Но в назначенное время товар забрать не удалось, – по словам продавца по независящим от него причинам доставка задерживается. Спустя какое-то время вновь появилась причина, по которой заказ не был исполнен. Тюменец принял решение обратиться в полицию.
Выяснилось, что предприниматель, сняв помещение под магазин, занимался реализацией автозапчастей. Когда у него возникли финансовые трудности, он попытался решить их за счет покупателей. Полученные от потерпевшего деньги успел потратить.