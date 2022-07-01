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Отборочный этап всероссийского фестиваля воздушной гимнастики пройдет в Тюмени

Общество, 13:06 18 июля 2022

группа "AERIAL FEST" ВКонтакте | Фото: группа "AERIAL FEST" ВКонтакте

400 воспитанников региональных школ воздушной гимнастики со всей России примут участие в отборочных турах детско-юношеского арт-фестиваля воздушной гимнастики AERIAL FEST 2022. Они пройдут 30 июля и 10–11 сентября в Тюмени и Казани соответственно.

Соревнования состоятся в четырех дисциплинах: воздушное кольцо, оригинальный снаряд, воздушные полотна и стропы. Участники делятся на три возрастные категории: 6–9 лет, 10–13 лет и 14–17 лет, также на профессионалов и любителей. Выступления юных воздушных гимнастов будут оцениваться по сложности и техничности выполняемых элементов, а также по артистичности исполнения.

AERIAL FEST проходит третий год подряд при поддержке Федерации воздушной акробатики RAPA и Федерации воздушно-силовой атлетики России, Олимпийского комитета России, Комитета неолимпийских видов спорта КННВС России и Региональной сети школ воздушной гимнастики и акробатики России.

На финальный этап в Москве со 2 по 4 декабря этого года, по прогнозам организаторов, соберутся более 300 участников, сообщает один из организаторов соревнований креативное агентство PROMOGROUP.

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# гимнастика , соревнования

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