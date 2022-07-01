В Тюменской области 86 предприятий получили кредиты под поручительство

ИА "Тюменская линия" ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. поручительств выдали предпринимателям Тюменской области в рамках программы "Гарантийный фонд" с января по июнь 2022 года.

По данным информационного центра регионального правительства, за первое полугодие 2022 года кредиты на сумму 369 млн рублей получили 86 предприятий. При этом более 60% обращений поступило от компаний сферы сельского хозяйства, услуг и производства. Гарантийной поддержкой воспользовались 11 начинающих субъектов малого и среднего бизнеса.

Поручительства субъектам малого и среднего бизнеса, применяющим специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" по их обязательствам перед банками и микрофинансовыми организациями предоставляет инвестиционное агентство Тюменской области с 2008 года.

В 2021 году было выдано 210 поручительств на общую сумму 857 млн рублей. Средства привлекаются как на инвестиционные цели, так и для пополнения оборотных средств.

Подробная информация о программе "Гарантийный фонд" и поддержке бизнеса в регионе представлена на сайте инвестагентства.