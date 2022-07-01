Автомобиль въехал в здание на улице Советской в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Двое человек пострадали в результате аварии в районе пересечения улиц Советской и Профсоюзной в Тюмени 18 июля.

Здесь столкнулись два легковых автомобиля. Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сотрудник региональной Госавтоинспекции Евгений Шикунов, водитель автомобиля Renault ехал по ул. Профсоюзной, поворачивал на ул. Советскую: поворот налево в этом месте запрещен. Автомобилист не пропустил встречную машину марки Ford. В результате столкновения пострадали водитель и пассажир автомобиля Ford: мужчины 1999 и 1998 годов рождения.

У них диагностировали различные травмы. После удара Ford въехал в фасад здания.

Инна Пахомова