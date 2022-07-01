Палатку здоровья откроют для тюменцев в ТРЦ "Кристалл"

| Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр» | Фото: ГАУЗ ТО «Многопрофильный консультативно-диагностический центр»

Бесплатно проверить здоровье в ТРЦ "Кристалл" тюменцам предлагают 22 и 29 июля специалисты регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики.

Профилактическая акция "Палатка здоровья" будет проходить по адресу: ул. Дмитрия Менделеева 1а, с 10 до 14 часов.

В палатке здоровья можно пройти обследование функционального состояния сердца, измерить давление, определить уровень холестерина и глюкозы в крови и получить консультацию психолога.