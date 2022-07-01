Пятеро школьников Тюменской области поедут в "Артек" на смену о здоровом питании

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

Пять старшеклассников Тюменской области представят регион на Всероссийском конкурсе "Здоровое питание школьника" в международном детском центре "Артек" с 1 по 21 сентября. Всего соревнования выиграли более 200 старшеклассников со всей России, сообщили в "Институте отраслевого питания".

На тематическую смену поедет Станислав Дьячков из п. Маслянский, Ирина Журавлева из с. Бердюжье, Лиана Маняпова и Марго Раева из Тобольска, а также Елена Миллер из с. Буньково. С декабря 2021 года по июль этого года ребята проводили в своих школах различные мероприятия: дебаты, мастер-классы, выставки, презентации, конкурсы. Они снимали видео, вели научные исследования. Так, Станислав написал исследовательский материал, где изучил культуру питания среди населения Сладковского района, а Елена Миллер провела опрос о питании среди родителей.

Подробная информация о работах всех участниках представлена на сайте конкурса.