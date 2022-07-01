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Проект о путешествиях запускает телеканал "TVоя Тюмень"

Общество, 18:35 20 июля 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проект о путешествиях "Маршрут построен" запускает телеканал . Это простой и понятный телевизионный путеводитель по известным и не очень туристическим местам Тюмени, региона, России и доступного зарубежья, сообщили на телеканале.

"Что посмотреть и как туда добраться? Как уложиться в бюджет и ни в чем себе не отказывать? Масса полезной информации от гостей и экспертов, среди которых представители туриндустрии, тревел-блогеры и простые путешественники", - говорится в анонсе.

В роли народного эксперта-путешественника может выступить каждый житель Тюменской области. Для этого достаточно поделиться впечатлениями от отпуска, историями, туристическими лайфхаками и фотографиями на странице проекта во ВКонтакте.

А увидеть истории про манящие дали можно на телеканале "TVоя Тюмень" - 22 кнопка кабельного телевидения, по будням в 22:00.

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# маршрут , народные эксперты , туризм

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