Директора тюменской фирмы-перевозчика оштрафованных ГИБДД автомобилей отправили под домашний арест

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

46-летнего директора ООО "Ветеран", занимающегося перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки Тюмени Ленинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца, до 18 сентября.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, такое решение суд вынес по ходатайству следователя, занимающегося коррупционным делом, связанным с начальником отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.

Предприниматель обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Постановление суда не вступило в законную силу.