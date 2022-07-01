Директора тюменской фирмы-перевозчика оштрафованных ГИБДД автомобилей отправили под домашний арест
| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области
46-летнего директора ООО "Ветеран", занимающегося перевозкой авто, отправленных сотрудниками ГИБДД на штрафстоянки Тюмени Ленинский районный суд отправил под домашний арест на два месяца, до 18 сентября.
Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, такое решение суд вынес по ходатайству следователя, занимающегося коррупционным делом, связанным с начальником отделения ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области.
Предприниматель обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере (п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ).
Постановление суда не вступило в законную силу.