Прокуратура требует ужесточить наказание экс-главе ГИБДД Тюменской области Селюнину

| Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: пресс-служба судебной системы Тюменской области

Ужесточить наказание, определенное судом бывшему главе управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александру Селюнину, требует региональная прокуратура. Апелляционное представление поступило от помощника прокурора области.

Напомним, Селюнин, признанный виновным в четырех эпизодах взяточничества, получил четыре года и шесть месяцев исправительной колонии общего режима. Приговор Ленинский районный суд вынес 28 июня.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона, сторонам предоставлено 10 дней для возражений на апелляционное представление, после чего уголовное дело направят в Тюменский областной суд.