Экс-начальник ГИБДД Тюменской области отправится в колонию на четыре с половиной года

| Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области | Фото: объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Бывший глава УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александр Селюнин отправится на четыре года и шесть месяцев в исправительную колонию общего режима. Приговор вынес Ленинский районный суд 28 июня, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Также он обязан выплатить штраф в 2 млн 500 тыс. рублей. "Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно-распорядительных полномочий в данных органах сроком на четыре года. Ленинский районный суд Тюмени лишил Александра Селюнина звания "полковник полиции", взыскал с него в доход РФ 543 тысячи рублей. Арест, наложенный на автомобиль Skoda Kodiaq 2018 года выпуска, суд сохранил", — сообщили в пресс-службе.

Все время судебного следствия подсудимый находился под стражей. В это время был наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 млн 670 тыс. рублей.

Александр Селюнин полностью признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 600 тыс. рублей. Он признан виновным в четырех эпизодах получения через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе. Еще за ним - девять эпизодов получения должностным лицом денег за незаконные действия.

Напомним, Александра Селюнина арестовали в апреле 2021 года. По версии обвинения, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с последующей выдачей водительских прав. За это он и получал деньги через посредника.